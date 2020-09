Glattauers sanfte Abrechnung mit der Finanzwelt

„Die Liebe Geld“ von Daniel Glattauer in den Kammerspielen.

Heiter, aber etwas zu brav und breit geraten: „Die Liebe Geld“ von Daniel Glattauer in den Kammerspielen.

Es ist eine Angst, die unsere Existenz in der Spätmoderne grundiert: Aus dem Bankomat kommt kein Geld mehr, und mit den Karten kannst du auch nicht zahlen. Zur Bank dringst du nicht durch, und wenn doch, wirst du als lästiger Störenfried mit freundlichen Floskeln und sinnigen Sprüchen abgespeist – ganz so, als hätte ein Werbetexter Kafka umgeschrieben. Deine Bank weiß alles über dich, ihr gehört die Firma deines Arbeitgebers, und auch dein Anwalt steht zuvörderst in ihren Diensten. Dein Geld arbeitet, ist auf Geschäftsreise, irgendwo. Du hast es nicht, wenn du es brauchst. Und womit sollst du jetzt das Geschenk zum zehnten Hochzeitstag bezahlen?