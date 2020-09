Was wäre, wenn? Rollenspiel für eine bessere Zukunft

Ein Team der Uni Graz um die Soziologin und Ressourcen-Ökonomin Ilona M. Otto erprobt den Braunkohle-Ausstieg verschiedener europäischer Länder in sozialen Simulationen.

Die Braunkohle, seinerzeit treibende Kraft hinter der Industriellen Revolution, ist der klimaschädlichste Energieträger. Bei der Verbrennung des bräunlich-schwarzen Gesteins gelangen nicht nur Schadstoffe wie Schwermetalle, Quecksilber sowie Feinstaub in die Luft, es werden auch große Mengen Kohlendioxid freigesetzt. Dieses ist bekanntlich ein wesentlicher Treiber der globalen Erwärmung. Für den österreichischen Energiemix hat Kohle eine eher untergeordnete Bedeutung. Nur neun Prozent des Bruttoinlandsverbrauches an Energie werden durch Kohle gedeckt. In Deutschland – dem globalen Spitzenreiter der Braunkohleförderung – hat der fossile Brennstoff hingegen traditionell einen hohen Anteil an der Stromversorgung, auch wenn der Verbrauch an Braunkohle heuer coronabedingt im ersten Halbjahr um ein Drittel gesunken ist. Der Kohle-Ausstieg bis spätestens 2038 ist angesichts der Klimakrise jedenfalls zum politischen Ziel erklärt worden.