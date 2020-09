MCI in Tirol startet in Kooperation mit sieben Bauunternehmen der Region Studium mit integrierter Berufstätigkeit.

Den Berufseinstieg direkt nach der Matura mit einem Studium zu verbinden – das ist der Vorteil eines dualen Studiums. Das Management Center Innsbruck (MCI) startet – vorbehaltlich Akkreditierung – im Herbst 2021 das erste derartige Studium und ist damit auch die erste Hochschule mit dualem Studium in Tirol.

Der Bachelorstudiengang Smart Building Technologies befasst sich mit der Entwicklung, Optimierung und Anwendung von intelligenten Lösungen für die zukunftsorientierten Herausforderungen von Gebäudetechnik, Infrastruktur, Modern Living, Klimaneutralität und ökologischer Nachhaltigkeit. Die Dauer ist mit sechs Semestern angesetzt, in dieser Zeit sind Studierende ganzjährig bei Partnerunternehmen angestellt. Dabei folgen jeweils auf mehreren Studienmonaten am MCI mehrmonatige Praxisblöcke in Partnerunternehmen. Die Aufnahme zum dualen Studiengang ist daher an mindestens eine Bewerbung bei einem Partnerunternehmen gekoppelt.

Sieben Unternehmen aus Tirol und Südtirol haben in der Entwicklung des Studiengangs ihre Expertise eingebracht und stellen auch Arbeitsplätze für Studierende sowie substanzielle finanzielle Beiträge zur Verfügung. Sie profitieren im Gegenzug vom wissenschaftlichen Know-how, das die Studierenden im Rahmen ihrer Ausbildung sammeln und direkt in den Praxisphasen ihrer Unternehmen anwenden können. Der Kreis der Partnerunternehmen soll künftig laufend erweitert werden.

