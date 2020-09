Das Signal des Stadthallenturniers

Die Erste Bank Open finden definitiv statt, sagt Turnierdirektor Herwig Straka, der auch ein Szenario ohne Zuschauer nicht ausschließt. Dominic Thiem plagt die French-Open-Auslosung.

Wien. In guten wie in schlechten Zeiten: Wer den Bund der Ehe eingeht oder auf eine lange Partnerschaft setzt, der hält zusammen. Und mitten in der Coronapandemie zeigten jetzt solche Bündnisse, sagt Herwig Straka, der Turnierdirektor der Erste Bank Open, was Vertrauen, Loyalität und Handschlag wirklich wert seien. Das Stadthallenturnier (ab 24. Oktober) wird definitiv stattfinden, weil Sponsoren an Bord bleiben und Geld geben, dafür Spieler im Gegenzug laut ATP-Vorschlag auf 40 Prozent Preisgeld verzichten.