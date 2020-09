Schallenberg warnt vor "Impf-Nationalismus"

Österreichs Außenminister kündigte in seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung eine internationale Konferenz zu den „Killerrobotern" 2021 an.

New York. Angesichts des Rennens um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs hat Außenminister Alexander Schallenberg in seiner Rede vor der 75. UNO-Generalversammlung vor einem „Impf-Nationalismus“ gewarnt. „Einen Impfstoff zu entwickeln darf nicht ein neuer Wettlauf zum Mond werden“, sagte er in einer Videobotschaft, die in der Wiener UNO-City aufgezeichnet worden war. „Neu entwickelte Impfstoffe müssen ein globales öffentliches Gut sein, das für alle zugänglich ist zu einem vernünftigen Preis.“

Bis Anfang nächster Woche findet am Hauptsitz der UNO in New York die jährliche Generaldebatte der Staats- und Regierungschefs statt. Aufgrund der Pandemie wurden die Reden als Videos aufgezeichnet. Für Österreich spricht traditionell der Außenminister.

„Niemand sollte glauben, dass unser Fokus auf den Kampf gegen Covid-19 ein Freibrief für den Bruch von internationalem Recht oder für ein militärisches Abenteuer ist“, sagte Schallenberg. Man dürfe nicht zulassen, dass die Krise den Blick auf bestehende und neu entstehende Konflikte und humanitäre Notlagen vernebele. Der Atomdeal mit dem Iran hänge am seidenen Faden. Im östlichen Mittelmeer stiegen die Spannungen aufgrund „illegaler Aktivitäten der Türkei, die die ganze Region destabilisieren könnten“. In Belarus müsse die Führung akzeptieren, dass „der Geist der Veränderung aus der Flasche ist und nicht mehr dorthin zurückgezwungen werden kann“.

Gleichzeitig warnte Schallenberg, die Coronakrise wirke als Brandbeschleuniger für Trends wie Nationalismus, Protektionismus und Populismus. Das Vertrauen in das internationale System schwinde, während die Verbreitung von Desinformationen und „alternativen Fakten“ zunehme. „Die Pandemie hat erneut gezeigt, dass sich Falschinformationen schneller verbreiten können als das Virus.“

Zum Handeln forderte er die Staatengemeinschaft auch bei den sogenanten „Killerrobotern“ auf. 2021 solle dazu in Wien eine internationale Konferenz stattfinden, sofern es die Pandemie zulasse. Zudem kündigte er an, dass Österreich 2027/2028 einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat anstrebe.⫻



[QSJMZ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2020)