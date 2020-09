Ein Höchstgericht im Sinne Trumps: Barrett ist nominiert

US-Präsident Donald Trump hat Amy Coney Barrett zur neuen Richterin am Supreme Court vorgeschlagen. Das Höchstgericht soll fest in konservativer Hand sein.

Donald Trump wollte auf Nummer sicher gehen. Am Samstagnachmittag (Ortszeit) gab der US-Präsident unter dem Jubel seiner Anhänger seine Wahl für das Höchstgericht offiziell bekannt: Wie erwartet war es die Richterin Amy Coney Barrett. In seiner Vorstellung würdigte Trump die "unverbrüchliche Treue" der 48-Jährigen zur US-Verfassung. "Sie werden phantastisch sein", sagte Trump in Richtung.



Die Mutter von sieben Kindern stellt das geringste Risiko dar. Sie stand bereits 2018 in der engeren Auswahl. Die Politelite in Washington kennt sie, ihr Lebenslauf wurde schon auf Biegen und Brechen geprüft. Auch wenn nun ein wochenlanger, bitterböser Streit im Senat ansteht: Es besteht kaum Zweifel, dass die Republikaner die konservative Anwältin in das höchste juristische Gremium der USA bestellen werden.



Die anstehende Nominierung für den Supreme Court ist nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg zu einem zentralen Thema im US-Wahlkampf geworden. Die linksliberale Ikone Ginsburg war am 18. September im Alter von 87 Jahren gestorben. Sie hatte die Gesellschaftspolitik der USA über Jahrzehnte geprägt und setzte sich unter anderem für die Rechte von Frauen und Homosexuellen ein. Wenn der Präsident Ginsburg nun durch Barrett ersetzt, verschiebt sich das Gleichgewicht im Supreme Court möglicherweise über Jahrzehnte nach rechts. Die Mitglieder des neunköpfigen Gremiums werden auf Lebenszeit bestellt, sie können der Supermacht auch über die Amtszeit eines Präsidenten hinaus deutlich ihren Stempel aufdrücken.