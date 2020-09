Wozu der russische Geheimdienst Wirecard brauchte

Drucken



Die Aufarbeitung des milliardenschweren Betrugsfalls Wirecard ist in Gang. Der Vorwurf, der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek habe mit dem russischen Geheimdienst kooperiert, bleibt aufrecht. Aber was konnte er diesem bieten? Eine Recherche der „Presse am Sonntag“ – mit Blick in die Praxis des KGB – klärt auf.

Berüchtigt und illuster ist der Kreis der internationalen Parias, die in Russland Zuflucht gefunden haben und zu denen sich vor einiger Zeit offenbar auch der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek gesellt hat. Die Familie des ehemaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milošević, von der immerhin noch die Nachfahren leben, fand dort Aufnahme, die frühere ukrainische Staatsführung rund um Ex-Präsident Viktor Janukowitsch ebenso. War bei Leuten wie ihnen politische Loyalität der Hauptgrund, dass Moskau sie vor Strafverfolgung schützt, so beim ehemaligen CIA-Mitarbeiter Edward Snowden neben der Genugtuung über die Erniedrigung der USA wohl der Nutzen, den er als Informationsquelle brachte.