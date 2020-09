Die Dreiklassenmedizin in Wien

Corona überdeckt die latenten Probleme des Gesundheitssystems, das derzeit sakrosankt ist. Doch die alten Schwierigkeiten bleiben bestehen und werden das System wieder einholen.

Klaus Mayerhofer weiß, wovon er spricht: 23 Jahre war er im AKH an der Gynäkologie tätig, in den letzten Jahren als leitender Oberarzt; zweieinhalb Jahre führte er eine Kassenpraxis im fünften Wiener Gemeindebezirk; seit April ist er Wahlarzt. Mayerhofer ist ein Experte, der die unterschiedlichen Bereiche des Gesundheitssystems aus der Praxis kennt. Und Mayerhofer lässt im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“ aufhorchen: „Im Schulnotensystem würde ich dem Wiener Gesundheitssystem eine Drei geben.“