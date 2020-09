„Der Halbbart“: Der Mensch ist des Menschen Wolf

Der Schweizer Charles Lewinsky rollt in „Der Halbbart“ eine Geschichte von Tod und Teufel, Moral und Unmoral aus. Sie spielt im 14. Jahrhundert, passt aber genauso gut ins Heute.

Im vorangegangenen Roman von Charles Lewinsky war der „Stotterer“ die titelgebende Hauptfigur, jetzt ist es der „Halbbart“. Der Name ist selbsterklärend, der Bart steht nur in einer Hälfte des Gesichts, die andere ist von verbrannter Haut und Schorf bedeckt. Sowohl der Halbbart als auch der Stotterer sind Außenseiter – beide, weil sie einen für alle sofort erkennbaren Makel aufweisen. Beim einen ist die Sprache entstellt, beim anderen das Gesicht. Damit hat es sich aber schon mit den Gemeinsamkeiten.

Charles Lewinsky sei nicht nur der erfolgreichste, sondern auch der vielseitigste Autor der Schweiz, wird die „Süddeutsche Zeitung“ auf der Rückseite des Buchdeckels zitiert. Das hat Lewinsky eindrücklich gezeigt. „Der Stotterer“ spielt im Hier und Jetzt, während „Der Halbbart“ ein historischer Roman ist, angesiedelt im Jahr 1313 in der Talschaft Schwyz. Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht des Buben Sebi, der zu Beginn an der Schwelle zur Pubertät steht. Er hört lieber Geschichten zu und erfindet selbst welche, als auf dem Feld zu arbeiten oder wie sein Onkel in den Krieg zu ziehen.



Feudale Gesellschaft. Es ist eine gnadenlose Welt, in der die Dorfbewohner des Mittelalters leben; eine, die keinen Fehler verzeiht. Ein Sicherheitsnetz gibt es nicht. Als sich etwa Origines, Geni genannt, Sebis älterer Bruder, beim Roden im Wald verletzt, werden die Iten-Zwillinge zurate gezogen. Was die beiden qualifiziert, einen offenen Bruch zu behandeln? Sie erkennen am Geruch der trächtigen Kuh, ob sie ein Stierkalb oder ein Kuhkalb gebären wird. Wer so eine Gabe hat, wird auch wissen, was hier zu tun ist. Sie empfehlen, einen Teig aus sechs Eiern und Kräutern aufzulegen und bei Geni zu sitzen, um die Fliegen zu vertreiben.

In seiner Verzweiflung und Angst um den Bruder bittet Sebi den Halbbart um Hilfe. Die Schilderungen der medizinischen Eingriffe sind plastisch und entsprechend grausig. Dennoch ist „Der Halbbart“ kein ausschließlich pessimistisches Buch. Vielmehr ist Sebi nicht nur klug und aufgeweckt, er hat auch Sinn für Humor. Weil er lieber herumstreift und beobachtet, statt zu arbeiten, hat er viel Zeit zum Nachdenken und kann sich so auf vieles einen eigenen Reim machen. Er verdient sein Geld, indem er Laurenz, dem Totengräber, hilft, die Gruben auszuheben. Das ist keine beliebte Tätigkeit. Wenn man nämlich mit der Schaufel auf die Knochen lang Verstorbener trifft, wachen diese auf und verfolgen den Ruhestörer, bis der stirbt. Sebi erkennt: Das kann nicht stimmen, denn sowohl der Laurenz als auch dessen Vater sind alt geworden.





Große Themen. Die aufwühlende Geschichte erzählt Lewinsky in der Sprache des Buben, nah am Gesprochenen, direkt, ohne Umschweife, mit allerlei Helvetismen, für die es sogar ein Online-Glossar gibt. Und dennoch ist es eine Kunstsprache. Wenn Sebi in indirekter Rede erzählt, was jemand gesagt, erklärt, berichtet hat, verwendet er den korrekten Konjunktiv, was den Erzählfluss bricht.

Während manche Schriftsteller nur sparsam die Umgebung bebildern, wird hier detailreich und opulent geschildert, was sich wo zuträgt, wie es dort aussieht, wie es riecht, was man hört.

Es sind die großen gesellschaftlichen Themen, die Lewinsky anhand der Geschichte der Dorfbewohner zur Diskussion stellt: Wie können die Schwachen vor den Starken geschützt werden? Ist es zulässig, persönlich Rache zu üben, wenn jemand Opfer von staatlicher Willkür wurde? Und was soll man tun, wenn einer einfach alle Regeln bricht?

Lewinsky erörtert diese Fragen in Gleichnissen, etwa, als die Geschichtenerzählerin ins Dorf kommt und vom Teufel erzählt, der einen gottesfürchtigen Schäfer trotz aller List nicht zu verführen weiß und ihn schließlich von Wölfen zerfleischen lassen will. Der Halbbart kommentiert die Legende, indem er meint, der Teufel hätte Menschen schicken sollen, sie seien weit bösartiger als jedes Raubtier. Ja, ist eine Geschichte von Tod und Teufel, Moral und Unmoral in Schiller'scher Dimension, die Lewinsky auf fast siebenhundert Seiten ausrollt. ⫻

Neu Erschienen Charles Lewinsky

„Der Halbbart“ Diogenes-Verlag

688 Seiten

26,80 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2020)