Schulkinder und Covid-19: Ein Erfahrungsbericht

Es gibt wenig belastbare Daten zu Schulkindern. So zu tun, als spielten sie bei der Verbreitung keine Rolle, wäre aber falsch.

Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, unsere Schulen trotz steigender Fallzahlen im Herbst und Winter offen zu halten. Für Kinder sind soziale Kontakte jenseits der Familie wichtig, und Lernen spielt in dieser Lebensphase eine große Rolle.



Also haben wir unsere Kinder mit etwas Unwohlsein ob der laxen Maßnahmen in anderen Bereichen der Gesellschaft und den hohen Fallzahlen in Wien in die Schule gehen lassen. Bereits nach einem Tag fehlt ein Schüler in der vierten Volksschulklasse unserer Tochter. Der erkrankte Schüler erholt sich wieder, ein Mitschüler besucht ihn Freitagnachmittag. Die Kinder spielen gemeinsam, meist im Freien, auch kurz im Kinderzimmer. Am Tag darauf erkrankt der Vater, zeigt Covid-19-Symptome, meldet das bei der Coronahotline.



Er möchte die angekündigte Wartezeit für den Test von mehreren Tagen nicht abwarten und lässt sich in einem Privatlabor testen. Dienstagnachmittag steht dort das Ergebnis fest, positiv auf SARS-CoV-2. Die Familien benachrichtigen sich – weil der amtliche Test noch aussteht, gibt es keine behördlichen Mitteilungen, keine Auflagen, nichts. Der Mitschüler, der bei der Familie wenige Tage zuvor zu Besuch war, hatte weiter die Schule besucht. Er scheint auch am Mittwoch noch gesund, die berufstätigen Eltern entscheiden dennoch, das Kind zu Hause zu lassen und organisieren ihre Arbeitstage entsprechend. Im Verlauf der Woche möchten sie Klarheit haben und lassen die gesamte Familie testen, teilweise in einem Privatlabor und nach vierstündiger Wartezeit an der Teststraße der Stadt Wien am Praterstadion. Freitagvormittag erhalten sie die Ergebnisse, der Sohn ist – trotz fehlender Symptome – positiv.