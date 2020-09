Deutscher Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement ist tot

(c) APA/AFP/THIERRY MONASSE (THIERRY MONASSE)

Der ehemalige SPD-Politiker, der zuletzt die FDP unterstützte, starb im Alter von 80 Jahren.

Der ehemalige deutsche Wirtschaftsminister und frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement ist tot. Der 80-Jährige sei am frühen Sonntag zu Hause in Bonn im Kreis der Familie friedlich in seinem Bett gestorben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Familienkreis. Die "Neue Westfälische" hatte zuvor berichtet.

Der ehemalige SPD-Politiker, der zuletzt die FDP unterstützte, war Kuratoriumsvorsitzender des Netzwerks. FDP-Chef Christian Lindner twitterte am Sonntag: "Die FDP trauert um Wolfgang Clement. Als Sozialliberaler setzte er sich Zeit seines Lebens für sozialen Aufstieg, Arbeit und Wachstum ein."

(APA)