Wolfgang Matt (ÖVP) bleibt Bürgermeister in Feldkirch. Martin Staudinger gibt für sein neues Amt als Bürgermeister in Hard den SPÖ-Parteivorsitz auf. Und Frank Matt wird der erste grüne Bürgermeister Vorarlbergs.

Die vergangenen Jahre an der Spitze der Vorarlberger Sozialdemokraten waren für Michael Ritsch (SPÖ) keine rosigen. Auf Landesebene reihten sich drei enttäuschende Landtagswahlen aneinander, und auch auf Kommunalebene konnte er nach 2005 nicht mehr reüssieren. Am heutigen Sonntag ging mit seiner Wahl zum Bürgermeister von Bregenz ein lange gehegter Traum für Ritsch in Erfüllung.

Der 52-jährige SPÖ-Politiker setzte sich am Sonntag in der Bürgermeister-Stichwahl mit 51,67 Prozent der Stimmen gegen den 60-jährigen amtierenden ÖVP-Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) durch. Ritsch wird damit der erste sozialdemokratische Bürgermeister von Bregenz seit 30 Jahren.

Wolfgang Matt (ÖVP) bleibt Stadtchef in Feldkirch

Der 65-jährige Wolfgang Matt (ÖVP) wurde von 6.157 Bürgern (61,69 Prozent Stimmenanteil) in seinem Amt als Bürgermeister von Feldkirch bestätigt, das er erst im März 2019 übernommen hatte. Er setzte sich erwartungsgemäß klar gegen Daniel Allgäuer (FPÖ) durch, der 3.823 Stimmen (38,31 Prozent) erhielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,90 Prozent (Erster Wahlgang am 13. September: 43,94 Prozent). Matt hatte bereits im ersten Wahlgang mit über 17 Prozentpunkten einen klaren Vorsprung auf Allgäuer aufgewiesen.

Staudinger: Lieber Bürgermeister als SPÖ-Chef

In seiner Heimatgemeinde Hard am Bodensee wird der rote Landesparteichef Martin Staudinger (SPÖ) der neue Bürgermeister. Der 41-Jährige erhielt in der Bürgermeister-Stichwahl größeren Zuspruch als Amtsinhaberin Eva Maria Mair (ÖVP). Mit 3.777 Stimmen (67,06 Prozent Stimmenanteil) lag Staudinger um 1.922 Stimmen sehr deutlich vor Mair. Weil sich Staudinger auf das Bürgermeisteramt konzentrieren möchte, wird er den Parteivorsitz abgeben.

Lochau mit erstem grünen Bürgermeister Vorarlbergs

Der Wahlsieg von Frank Matt (Grüne) in der Vorarlberger Gemeinde Lochau habe für Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi gezeigt, dass die Grünen „mit ihren Themen Wahlen gewinnen können". Leistbares Wohnen sei im Umfeld einer Landeshauptstadt „genauso ein Riesenthema wie in Innsbruck", sagte er. Trotz Dominanz des „Corona-Themas" wurde nach Ansicht Willis „das Thema Klimaschutz und Umwelt als zukunftsweisend empfunden".

Polit-Debütant wird Bludenz-Chef

Auch das Duell um Bludenz ist entschieden: Der 28-jährige Simon Tschann (ÖVP) wird neuer Bürgermeister in Bludenz. 51,63 Prozent der Wähler stimmten für ihn. Er setzte sich gegen SPÖ-Vizebürgermeister Mario Leiter (55) durch, der auf 48,37 Prozent der Stimmen kam. Der Stadtpolizist scheiterte damit auch im zweiten Anlauf, Bludenz für die SPÖ nach mittlerweile 25 Jahren zurückzuerobern. Simon Tschann wird der jüngste Bürgermeister Vorarlbergs.

