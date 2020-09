Donald Trump kann bis zur Wahl noch viele Stimmen gewinnen

Die aktuellen Umfragen sind fast wertlos, der Wahlkampf geht erst richtig los. Im Streit um das Höchstgericht hat der US-Präsident die Fakten auf seiner Seite.

Donald Trump ist ein Arbeitstier, das sich den Allerwertesten für die US-Amerikaner aufreißt, und Joe Biden versteckt sich in seinem Keller in Delaware. So hört es die Nation jeden Abend auf Fox News von Tucker Carlson und Sean Hannity. Die beiden Kommentatoren sind die populärsten des Landes, keine andere Nachrichtenshow bringt es auf höhere Einschaltziffern. Nun könnte man im typisch europäischen Reflex die Aussagen der Trump-loyalen Sprecher als Schwachsinn abtun. Doch kommt Bidens Wahlkampf tatsächlich nicht so recht auf Touren. Seitdem er Kamala Harris am 11. August als Vizepräsidentin nominierte, hat Biden Delaware zwölfmal verlassen. Trump hielt mehr als doppelt so viele Wahlkampfveranstaltungen in 17 Bundesstaaten ab. Allein vergangene Woche trat er in Florida, North Carolina, Virginia, Georgia, Pennsylvania und Ohio auf.