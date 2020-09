Die verhinderte Rekordfahrt

Formel 1. Bottas-Sieg statt Hamilton-Rekord: Weil der Weltmeister dort Gas gibt, wo er nicht darf, staubt sein Teamkollege in Sotschi ab. „Lächerlich“ findet das der geschlagene Mercedes-Star.

Sotschi. Ein peinlicher Regel-Irrtum schon vor dem Start hat Lewis Hamilton in Sotschi die Einstellung von Michael Schumachers Siegrekord gekostet. Wegen Zeitstrafen für zwei verbotene Probestarts kam der Formel-1-Spitzenreiter beim Großen Preis von Russland nur als Dritter ins Ziel. „Nicht der tollste Tag für mich“, meinte der 35-Jährige.

Platz eins staubte sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas ab. „Ich muss versuchen, das Momentum zu bewahren. Ich werde weiter pushen und nicht aufgeben“, sagte der Finne, in der WM-Wertung aber schon 44 Punkte hinter Hamilton. Zweiter in Sotschi wurde Max Verstappen (Red Bull).

Weltmeister Hamilton war sichtlich irritiert, als er über Funk von seinen Zeitstrafen wegen der Probestarts außerhalb der dafür vorgesehenen Zone in der Boxenausfahrt erfuhr. „Was ist passiert? Wo steht das im Regelbuch? Das ist lächerlich.“ Nach 17 Runden bog der sechsfache Champion in die Boxengasse ab und verbüßte beim Reifenwechsel die Zeitstrafe. Als Elfter kam er zurück auf die Strecke, der Sieg war damit außer Reichweite. Hamilton muss somit mindestens noch zwei Wochen bis zum Rennen auf dem Nürburgring auf seinen 91. Sieg warten, mit dem er Schumachers Bestmarke egalisieren würde.

Schumacher jun.

Dass der Mercedes-Star diesen Rekord früher oder später übertreffen wird, daran besteht kein Zweifel. Ein anderer vielversprechender Rennfahrer würde Hamiltons Rekorde aber liebend gern zurück in die Familie holen. Der 21-jährige Mick Schumacher, Sohn des Rekordweltmeisters, baute mit einem Sieg und einem dritten Platz in Sotschi seine Führung in der Formel 2, der wichtigsten Nachwuchsserie, deutlich aus. „Wenn ich so weitermache, dann sieht es gut aus“, sagte der Deutsche.

Das gilt auch für seinen Traum vom Aufstieg in die Königsklasse zur nächsten Saison. Dorthin also, wo Hamilton die Bestmarken von Schumachers Vater anvisiert. „Das nächste Ziel, wenn ich den Schritt in die Formel 1 schaffe, wäre dann wohl, dies wieder zu übertreffen“, meinte Mick Schumacher.

Mit seinen reifen Vorstellungen an der Schwarzmeerküste stärkte der Ferrari-Juniorpilot seine Bewerbung für eine Beförderung. Vier Rennen vor dem Saisonende hat Schumacher in der Gesamtwertung 22 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, den Briten Callum Ilott. Im Hauptrennen am Samstag raste er von Startplatz drei nach vorn. Einen Tag später verbesserte sich der Fahrer des Prema-Teams vom achten Startplatz auf Rang drei, als das Sprintrennen wegen eines Unfalls abgebrochen wurde. Vor den vier Abschlussrennen in Bahrain scheint er kaum noch aufzuhalten zu sein.

Der nächste Schritt wird ein Einsatz im freien Training der Formel 1 bei einem der Ferrari-Partnerteams Alfa Romeo und Haas sein. Bei einem der beiden Rennställe könnte Schumacher 2021 ein festes Cockpit bekommen. (red.)

GRAND PRIX VON RUSSLAND SOTSCHI

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:34:00,364

2. Max Verstappen (NED) Red Bull +7,729 Sek.

3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +22,729

Weiters: 4. Perez (MEX) Racing Point +30,558 5. Ricciardo (AUS) Renault +52,065 6. Leclerc (MON) Ferrari +1:02,186 Min. 7. Ocon (FRA) Renault +1:08,006 8. Kwjat (RUS) AlphaTauri +1:08,740 9. Gasly (FRA) AlphaTauri +1:29,766 10. Albon (THA) Red Bull +1:37,860.

WM-Wertung (nach 10 von 17 Rennen): 1. Hamilton 205 2. Bottas 161 3. Verstappen 128.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2020)