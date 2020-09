Regierungskrise bringt Beirut an den Rand des Abgrunds

Das Scheitern der Regierungsbildung beschleunigt den Staatszerfall. Dabei braucht das Land dringend Reformen und Milliardenhilfen.

Beirut/Tunis. Libanons christlicher Präsident, Michel Aoun, bemühte letzte Woche sogar biblische Metaphern, um die Gefahren für sein Land zu beschwören. Man werde in der Hölle enden, wenn nicht noch ein Wunder geschehe, sagte er im Hinblick auf die festgefahrenen Regierungsgespräche. Seit dem Wochenende steht der Schlund der Hölle nun offen. Der designierte Premier, Mustapha Adib, vor seiner Nominierung libanesischer Botschafter in Deutschland, gab auf. „Ich entschuldige mich aufrichtig bei dem libanesischen Volk, das gelitten hat und leidet“, erklärte der 48-Jährige, der vier Wochen lang vergeblich versucht hatte, ein parteiübergreifendes Reformkabinett auf die Beine zu stellen und den Staatszerfall zu stoppen.



Auslöser seines Scheiterns sind die beiden schiitischen Parteien Amal und Hisbollah, die sich offenbar auf Geheiß des Iran querlegten. Sie pochten auf das Finanzministerium, das sie seit zehn Jahren kontrollieren und das in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise eine Schlüsselrolle spielt. Für Teheran ist der Libanon sowieso nur ein weiterer Schauplatz im regionalen Machtkampf mit Washington, das als Gegenleistung für westliche Milliardenhilfen den Einfluss der Hisbollah gekappt sehen will. Erst kürzlich belegte das Weiße Haus demonstrativ zwei Hisbollah-nahe Exminister mit Sanktionen, darunter einen ehemaligen Finanzminister.