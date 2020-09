Ölpreise geben moderat nach

Die Nachfrage nach Erdöl ist weiterhin schwach. Der Preis für ein Barrel Brent sank um 35 Cent auf 41,57 US-Dollar.

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn moderat nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Montagfrüh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,57 US-Dollar (35,73 Euro). Das waren 35 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 35 Cent auf 39,90 Dollar.

Die Situation am Rohölmarkt hat sich in den vergangenen Tagen wenig verändert. Entsprechend pendeln die Ölpreise in einer engen Handelsspanne. Auf der Angebotsseite sorgt der Ölverbund Opec+ seit längerem für eine gedeckelte Förderung. Allerdings wurde die Produktion Anfang August etwas angehoben. Auch gibt es vermehrt Diskussionen, weil sich nicht alle Verbundmitglieder gleichermaßen an die Fördergrenze halten.

Die Nachfrage nach Erdöl ist weiterhin schwach. Gedämpft wird sie vor allem durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise und den ungewissen Fortgang der Pandemie. Russlands Energieminister Alexander Nowak hatte am Wochenende die Erwartung geäußert, dass die Erholung lange dauern und in kleinen Schritten vonstattengehen werde.

(APA/dpa)