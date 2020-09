Wenn Sie jetzt mit Ihrer Affäre ins Restaurant gehen, dann hat das zumindest der Wirt Schwarz auf Weiß. Aber auch auf Türkis-Grün bleibt Corona nicht ohne Einfluss.

Corona ist ein massiver Eingriff in die Lebensgewohnheiten vieler Menschen. Wenn Sie jetzt abends mit Ihrer Affäre ins Restaurant gehen, dann hat das zumindest der Wirt Schwarz auf Weiß. Außer Sie geben einfach nonchalant „Giacomo Casanova, wohnhaft in Santa Lucia 1, 30100 Venezia, E-Mail: giacomo.casanova@amore.it“ in das Formular ein. Menschen, die in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg nun später als um 22.30 Uhr nach Hause kommen, haben ebenfalls Erklärungsbedarf.

Erklärungsbedarf hätte auch die Stadt Wien. Aber sie macht das sehr elegant: „Um 22.30 Uhr schlafen wir schon“, heißt es aus dem Rathaus. „Und für die Frühaufsteher ist die ÖVP zuständig.“ Reporter, die sich im Büro des Bürgermeisters nach der Performance der Stadt Wien in der Coronakrise erkundigen wollten, trafen dort lediglich auf einen einsamen Müllmann in der Ampelfarbe Orange, der gerade zusammenräumte. Er verwies auf das Büro von Stadtrat Hacker. Dort wusste man allerdings nicht, ob der Stadtrat gerade im Rapid-Stadion sitzt oder auf einer Demo ist.

Auch auf Türkis-Grün bleibt Corona nicht ohne Einfluss. Die Harmonischsten aller Koalitionspartner kamen sich immer wieder in die Haare. Letztlich rauften sie sich aber auch wieder zusammen. So dass es nun heißt: Das Beste aus beiden Wellen.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2020)