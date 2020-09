Jurij Rodionov: „Irgendwann wird es nur noch mental“

Jurij Rodionov, 21, spricht über den Glauben an sich selbst, Pariser Besonderheiten im Herbst und seine Siegchancen in Runde zwei.

Die Presse: Herr Rodionov, wie schläft man nach einem Match, das 4:36 Stunden dauert und das nervenaufreibendste Ihrer bisherigen Karriere war?



Jurij Rodionov: Ich habe richtig gut geschlafen, weil ich einfach komplett fertig war. Davor habe ich im Hotelzimmer noch ein paar Telefonate geführt, mit meiner Mutter, meinem Bruder und ein paar Freunden gesprochen.



Und wie geht es Ihnen nun körperlich? Schließlich sind Sie derartige Belastungen noch nicht gewohnt.



Mein Körper fühlt sich gut an, nur die Adduktoren rechts tun ein bisschen weh. Nach dem Match ist es wichtig, alles zu tun, was notwendig ist, um bestmöglich zu regenerieren. Ich habe also ein Eisbad genommen, war beim Physiotherapeuten, wurde akupunktiert – und habe gut gegessen.