Schon der erste Exoplanet, den das ESA-Weltraumteleskop Cheops untersucht hat, ist ausgesprochen extrem.

Cheops heißt das jüngste, am 18. Dezember 2019 in eine Erdumlaufbahn gestartete Weltraumteleskop der europäischen Weltraumorganisation ESA. Das stolze Akronym steht für „Characterising Exoplanet Satellite“, beschreibt also seine Aufgabe: Cheops soll Exoplaneten – Planeten anderer Sterne – suchen und vor allem bereits bekannte ferne Planetensysteme genauer untersuchen.