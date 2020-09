13 Grad, Wind und Regen: Dominic Thiem entdeckt seine Vorteile

Die Umstellung von Hartplatz auf Sand ist geglückt, auch die Bedingungen in Paris scheinen Dominic Thiem nicht zu stören.

Gleich Dominic Thiems erstes Match bei den French Open durfte als Gradmesser gewertet werden. Der überzeugende 6:4, 6:3, 6:3-Sieg gegen Marin Čilić lässt in vielerlei Hinsicht auf zwei erfolgreiche Wochen in Paris hoffen. Thiem wirkte 15 Tage nach seinem Triumph bei den US Open mental und körperlich auf der Höhe, lief nie Gefahr, die Kontrolle über dieses Spiel zu verlieren. Die Umstellung von Hartplatz auf Sand, so viel lässt sich bereits festhalten, ist gelungen.