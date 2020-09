Vom Wohnzimmer in die weite Welt

Niemand sah sie jemals live, und doch haben sie einen Vertrag mit einem Majorlabel: die Wallners, deren erste Single für glänzende Aussichten sorgt.

Mit ihrem Anfang September veröffentlichten Video zu ihrer ersten Single „In My Mind“ dürfte das ausschließlich aus Geschwistern bestehende Quartett Wallners den Nerv der Coronazeit getroffen haben.



Verträumter Harmoniegesang, sorgfältig dosierte Instrumentalreize und Zeilen wie „In my mind we gonna live free and live wild“ sind die Ingredienzen eines sehr international klingenden Popsounds, der die Wonnen des wilden Lebens visualisiert, die derzeit nur schwer umsetzbar sind. Mehr als 50.000 haben innerhalb weniger Tage dieses süchtig machende Lied abgerufen. Die Wallners sind auf Kurs.