Tennis: Endstation für Barbara Haas bei French Open

Die Oberösterreicherin muss weiter auf ersten Major-Level-Sieg warten. Sie schied in der ersten Runde in Paris gegen die Taiwanesin Hsieh Su-wei aus.

Für Österreichs derzeit beste Tennisspielerin ist am Montag in der ersten Runde der French Open das Aus gekommen. Die 24-jährige Barbara Haas, die sich über die Qualifikation in Paris erstmals in den Hauptbewerb gespielt hat, musste sich der Taiwanesin Hsieh Su-wei nach 94 Minuten mit 3:6,6:7(1) geschlagen geben. Die Oberösterreicherin muss damit weiter auf ihren ersten Hauptbewerbs-Sieg auf Major-Level warten. Sie kann sich mit einem Preisgeld von 60.000 Euro brutto trösten.

Damit sind aus österreichischer Sicht noch Mitfavorit Dominic Thiem und der überraschend in die zweite Runde vorgestoßene Qualifikant Jurij Rodionov im Einzel im Bewerb. Beide haben ihren zweiten Einsatz am Mittwoch.