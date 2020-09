Das gespenstische Nicht-Gedenken an Marlen Haushofer

(c) imago images/Prod.DB (- via www.imago-images.de)

Martina Gedeck in der Verfilmung von "Die Wand" von 2012

Prominente Autoren wie Elfriede Jelinek empören sich zu Recht: Ein doppeltes Jubiläum der Autorin von „Die Wand“ – und nichts passiert.

Wie viele haben sie nicht erfahren in den ersten Wochen des Lockdowns – eine beängstigende unsichtbare Wand, die plötzlich zwischen einem selbst und den Mitmenschen steht; wie sie einen isoliert, die eigene (innere) Welt verändert. Sechs Tage nachdem in Österreich der Lockdown verkündet wurde, jährte sich der Todestag der österreichischen Autorin von „Die Wand“, Marlen Haushofer, zum 50. Mal – und wenig später, am 11. April, zum 100. Mal ihr Geburtstag. Runder gehen Autoren-Gedenkdaten gar nicht. Aber – das Gedenken, die Würdigung fand nicht statt.