Wo Trump und Biden angreifbar sind

Die erste TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden steht an. Es wird schmutzig werden. Wer sich auf welche Themen konzentrieren und wer eher punkten wird.

Guten Morgen aus New York. Noch 35 Tage bis zur US-Wahl.



Pünktlich zur ersten TV-Debatte, die in der Nacht in Cleveland über die Bühne geht, hat die “New York Times” ihrem Favoriten Joe Biden einen Elfmeter aufgelegt. Der 77-jährige Herausforderer wäre schlecht beraten, würde er sich nicht auf den Bericht zu Trumps Steuerakt stürzen. Doch Vorsicht ist geboten: Der Präsident wird betonen, dass die Zeitung nicht alle Details berichtet hat und dass er sehr wohl hohe Abgaben bezahlt hat. Am Ende steht Aussage gegen Aussage. Biden kann und Trump will den Wahrheitsbeweis nicht liefern.