Waldbrände in Kalifornien weiten sich aus: Mindestens drei Tote

Die gigantischen Wald- und Buschbrände in Kalifornien richten inzwischen auch schwere Zerstörungen im weltberühmten Weinanbaugebiet Napa Valley an.

Bei Waldbränden im Norden Kaliforniens sind erneut mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Die Feuer weiten sich schnell aus, Zehntausende Anrainer flohen aus ihren Häusern. Hunderte Gebäude wurden von Flammen zerstört. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom rief den Notstand in den Regionen Napa, Sonoma und Shasta aus.

Die Behörden machten zunächst keine Angaben dazu, unter welchen Umständen die drei Personen beim sogenannten Zogg Fire im Shasta County getötet wurden. Die Flammen haben inzwischen eine Fläche von mehr als 160 Quadratkilometern niedergebrannt, wie die Behörde Cal Fire am Dienstag über Twitter mitteilte. Bisher seien 146 Gebäude zerstört worden, mehr als 1500 weitere seien bedroht.

Mehr als 700 Feuerwehrleute sind im Einsatz, unter anderem mit acht Hubschraubern. Man sei dennoch bisher nicht mit Versuchen vorangekommen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Tausende Gebäude abgebrannt

Unterdessen wuchs auch das sogenannte Glass Fire in der Weinregion Napa Valley nordöstlich von San Francisco um ein Vielfaches seiner anfänglichen Fläche an. Es brannte der Feuerwehr zufolge bisher mehr als 145 Quadratkilometer Fläche nieder und zwang zahlreiche Anrainer zur Flucht. Rund 68.000 Menschen seien von Evakuierungsmaßnahmen betroffen, berichtete die Zeitung "San Francisco Chronicle".

Die sich schnell ausbreitenden Feuer haben laut Cal Fire bisher dort mehr als 200 Gebäude zerstört. Mindestens 8500 weitere seien bedroht, berichtete der TV-Sender NBC. Auf Fotos waren teils in Flammen stehende Häuser zu sehen wie etwa ein Hotel im Ort St. Helena, das Luxus-Resort Calistoga Ranch brannte komplett ab. Medienberichten zufolge standen auch Weingüter in Flammen.

Die Brände rückten zudem in die Nähe der Stadt Santa Rosa vor, in der vor drei Jahren bereits einige hundert Häuser dem Feuer zum Opfer gefallen waren. Zunächst blieb unklar, wie viele Gebäude dort diesmal betroffen sind.

Seit Mitte August wüten an der US-Westküste Dutzende Feuer. Allein in Kalifornien kämpfen etwa 19.000 Einsatzkräfte gegen die gewaltigen Brände. Mindestens 26 Menschen kamen Behördenangaben zufolge ums Leben, mehr als 7776 Gebäude wurden bisher zerstört. Die flächenmäßig schwersten Brände in der jüngeren Geschichte Kaliforniens haben eine Fläche von mehr als 15.190 Quadratkilometern Land erfasst.

(APA/AFP)