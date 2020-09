Manfred Haimbuchner, stellvertretender Landeshauptmann in Oberösterreich, lehnt einen EU-Austritt „dezidiert ab“. Der Vize-Bundesparteichef der FPÖ will, dass die Freiheitlichen auch bald wieder in einer Bundesregierung mitgestalten können. Wenn er will, dann auch mit Norbert Hofer.

Beneiden Sie manchmal Herbert Kickl?