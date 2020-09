Krise mit "Happy End"

Österreichs Unternehmen haben Aufholbedarf in Sachen Digitalisierung. Helfen soll eine neue Online-Plattform von Google.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat es derzeit nicht einfach. Einerseits ist da natürlich die Coronakrise, die die österreichische Wirtschaft im vergangenen halben Jahr so stark einbrechen hat lassen, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das BIP ist im zweiten Quartal um 14,3 Prozent gesunken, die Arbeitslosenzahlen zuletzt wieder gestiegen. In viele Bereichen liegt die österreichische Wirtschaft am Boden – ein schneller Aufschwung deutet sich angesichts der hohen Zahl an Neuinfektionen nicht an.