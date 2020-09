"Glücksspielwoche" im Ibiza-U-Ausschuss beginnt

Die Abgeordneten im U-Ausschuss widmen sich diesmal möglichen Absprachen in der türkis-blauen Regierung rund um das Thema Glücksspiel. Befragt wird eine ehemalige enge Mitarbeiterin des heutigen Öbag-Chefs, Thomas Schmid.

Das sogenannte „Ibiza-Video“ stellte im Mai 2019 die politische Landschaft Österreichs auf den Kopf. Es führte zum Platzen der türkis-blauen Koalition und katapultierte den damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler, Heinz-Christian Strache, ins Abseits. Die politische Aufarbeitung folgt nun ein Jahr danach im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss. „Die Presse“ hält Sie hier versorgt mit Updates aus der Hofburg.



H.s Befragung barg fürs Erste keine großen Überraschungen. Sie gab an, die Glücksspielnovelle 2018 in Begutachtung geschickt zu haben, die kurz darauf wieder zurückgezogen wurde. Sie bestätigte zuvor getätigte Aussagen, dass dies wegen der fehlenden "Spiegelung" - also dem Abgleich zwischen den Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ - geschehen sei. Zur Glücksspielnovelle per se, die auch aufgrund ihres spontanen Zurückziehens aus der Begutachtung im Fokus des U-Ausschusses steht, berichtete die einstige hohe Beamtin, dass die Novelle schon bei ihrem Eintreten in ihre Funktion als wichtiges Thema gehandelt worden sei: Schmid habe sie damals "eindringlich gebeten, in Bezug auf das IP-Blocking etwas zu unternehmen", und einen Gesetzesentwurf vorzubereiten. Einen Entwurf habe es schon von der Vorgängerregierung aus SPÖ und ÖVP gegeben, sagte H.

Ein von der Glücksspielabteilung im Finanzministerium erarbeiteter Entwurf sei dann auch an mehrere Stellen - darunter an den für Glücksspiel zuständigen damaligen Finanzstaatssekretär, Hubert Fuchs (FPÖ) und an das Kabinett des Vizekanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) - ergangen, berichtete H. Danach seien "relativ positive Rückmeldungen" zurückgekommen. Auch der zuständige Referent im Ressort habe gemeint, die Novelle sei "in Ordnung", weswegen der Text auch in Begutachtung geschickt worden sei. Warum der Entwurf nach kurzer Zeit wieder zurückgezogen wurde? Dieser sei mit anderen Ressorts nicht "gespiegelt" worden, gab die Auskunftsperson an. Ähnliches hatte der damalige Regierungskoordinator der Freiheitlichen, Norbert Hofer, im Ibiza-Untersuchungsausschuss erwähnt. Zum ehemaligen FPÖ-Staatssekretär Fuchs habe sie in der Causa Glücksspielnovelle keinen Kontakt gehabt, erklärte H. außerdem.

Blockiert wurde die Befragung teilweise durch ein Hin und Her wegen Wolfgang Sobotka (ÖVP): Der Nationalratspräsident ist Vorsitzender des U-Ausschusses, gleichzeitig wurde er aber auch schon im U-Ausschuss als Auskunftsperson befragt. Bei einer Frage an H. zum ÖVP-nahen Alois-Mock-Institut, dessen Präsident er ist, wollte Sobotka den Vorsitz nicht abgeben; daraus entspann sich eine lange Geschäftsordnungsdebatte. Sobotka erklärte sich nicht für befangen, vertreten werden konnte er deshalb nicht.