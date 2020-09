Margareten Fivers für European-League-Gruppenphase qualifiziert

Am grünen Tisch setzten sich die Fivers gegen BM Benidorm durch, Manager Menzl spricht von „Ausrufezeichen für den österreichischen Handball."

Wien. Spät nachts erreichte die frohe Botschaft die Fivers, heißt es in einer Aussendung der Wiener. Die gegnerische Mannschaft im Duell um den Einzug in die Gruppenphase, BM Benidorm (Spanien) konnte aufgrund zahlreicher Coronafälle in den eigenen Reihen nicht zum Rückspiel in der Hollgasse antreten.

Die Fivers, die das Hinspiel vergangene Woche in Spanien nur knapp mit 31:34 verloren hatten, sehen das Weiterkommen als Meilenstein ihrer Vereinsgeschichte und „Ausrufezeichen für den österreichischen Handball."

Team-Manager Thomas Menzl zeigt sich von der Moral seiner Mannschaft begeistert: „Wir waren bis in die Haarspitzen motiviert, in der Hollgasse Geschichte zu schreiben.“ Dass das für heute angesetzte Spiel nun auf diese Weise beendet werden muss, bedauert er hingegen: „Niemand wollte eine Entscheidung am grünen Tisch. Trotzdem dürfen wir uns sehr freuen, dass wir nun 10 Spiele gegen die Elite Europas bestreiten dürfen und gehen mit Demut und großer Leidenschaft an diese auf allen Ebenen große Herausforderung heran!"

Die Auslosung zur Gruppenphase der EHF European League findet am Donnerstag statt (11.00 Uhr, live EHF TV), auf die Fivers warten Kapazunder wie etwa der SC Magdeburg.