Brauerei Grieskirchen stellt Insolvenzantrag

Der Corona-bedinte Einbruch beim Gastro-Absatz reißt die Brauerei und ihre Eigentümerfirma in die Pleite. Geplant ist , das Unternehmen in reduziertem Umfang fortzuführen.

Die Brauerei Grieskirchen und ihre Mutter MM haben beim Landesgericht Korneuburg den erwarteten Insolvenzantrag gestellt. Das berichteten Creditreform, KSV und Alpenländischer Kreditorenverband am Dienstag. Betroffen sind bis zu 180 Gläubiger sowie insgesamt 61 Arbeitnehmer. Als Grund werden massive Umsatzeinbrüche in der wichtigsten Kundengruppe, der Gastronomie, infolge von Covid-19 genannt. Laut Kreditschützern sind die Löhne und Gehälter seit August dieses Jahres offen.

Die 1942 gegründete Brauerei Grieskirchen GmbH und deren Alleingesellschafterin MM Beteiligungs- und Beratungs GmbH haben beim Landesgericht Korneuburg Sanierungsverfahren - bei der Brauerei mit und bei der Beteiligungsgesellschaft ohne Eigenverwaltung - beantragt. Grund für den Gerichtsstandort ist, dass das Management für beide Unternehmen von Klosterneuburg aus tätig ist.

Die Verbindlichkeiten bei der Brauerei dürften an die acht Millionen Euro ausmachen, jene bei der Mutter 3,7 Millionen Euro. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent (Brauerei) bzw. 20 Prozent (MM) angeboten. Die Gläubiger der Muttergesellschaft sind die Dienstnehmer sowie die Tochter.

Geplant ist , das Unternehmen in reduziertem Umfang fortzuführen. Der Standort Tirol (Kufstein) soll als Erzeugungsstandort beibehalten werden, jedoch soll der Handel nicht mehr selbst ausgeübt, sondern über Dritte abgewickelt werden. Die Abfüllung soll komplett ausgelagert werden, da in diesem Bereich hohe Personalkosten bestehen und die vorhandenen Maschinen veraltet und daher wartungsintensiv sind. Im Bereich der Logistik ist eine Reduktion des eigenen Fuhrparks geplant, hier will man lediglich im regionalen Nahbereich mit eigenen Fahrzeugen tätig sein, Touren in größerer Entfernung sollen zu Getränke-Großhändlern ausgelagert werden. Beim Personal sollen Kosten durch erhöhte Flexibilität eingespart und auch Mitarbeiter in noch nicht definiertem Umfang abgebaut werden. Auch im Bereich der Verwaltung erwartet man sich durch die Konzentration auf einen profitablen Kernbetrieb eine Einsparung bei den Überstunden und eine deutliche Reduktion der Kosten.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Brauerei 1708. Eigentümer Marcus Mautner Markhof hatte die Brauerei vor sieben Jahren Gustav Harmer abgekauft. Die kleine Grieskirchner Brauerei stand vor Jahren schlagzeilenträchtig im Zentrum von Familienfehden zwischen österreichischen Bierbaronen. Harmer, der mitsamt der Kapsreiter Brauerei (Schärding) aus der Ottakringer AG, Wien, "hinausgekauft" worden war, hatte sein Ottakringer-Aktienpaket Ende der 1990 er Jahre an den Linzer Brauriesen Brau Union (heute Heineken) abgegeben, was damals unter den Ottakringer-Eigenümern zu einem heftigen Familienstreit geführt hatte. Im Abtausch hatte Harmer damals von der Brau Union deren Regionalbrauerei Grieskirchen erhalten.

Laut Firmenbuch belief sich 2018 der Bilanzverlust auf 877.000 Euro, das Eigenkapital war negativ. Laut Mautner Markhof spielt das ebenfalls eine Rolle. Man hatte sich zuletzt aber gut erfangen.