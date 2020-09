Australische Wurzeln mit globaler Reichweite. Scenic Luxury Cruises & Tours ist ein australisches Unternehmen, das seit über drei Jahrzehnten mit einzigartigen Reiseerlebnissen begeistert. Dafür sorgen bestes Know-how und sorgfältig ausgearbeitete Routen über die schönsten Landstriche und Meere dieser Erde.

Wir haben klein angefangen und Bus- reisen entlang der australischen Küste angeboten, bevor wir mit Touren in Kanada und Afrika international weiter gewachsen sind. In dieser Zeit haben wir das Potential für All-Inclusive-Flusskreuzfahrten in Europa erkannt und genutzt. Heute sind wir in diesem Bereich das führende Unternehmen und global mit über zehn Offices vertreten. Unsere Flotte umfasst derzeit 23 eigene Schiffe, die unsere Gäste aus über 35 Ländern zu weltweiten Traumzielen bringen – mit unserer Luxusmarke Scenic sowie unseren Schwestermarken Evergreen Cruises & Tours, Emerald Waterways und Mayflower.