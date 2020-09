(c) Regionalmarketing Bad Tatzmannsdorf

„Slow down and relax“ lautet die Wohlfühlformel in Bad Tatzmannsdorf, dem führenden Gesundheits- und Wellnessort im Burgenland: Eine Thermen- und Saunavielfalt zum Abtauchen, drei Naturgeheimnisse – kohlensäurehaltiges Heilwasser, Heilmoor und Thermalwasser – für die Gesundheit, aktive Bewegung inmitten intakter Natur, genussvolle Kulinarik und ein breit gefächertes Hotelangebot – von der gemütlichen Hotel-Pension bis zum komfortablen Thermenhotel für gehobene Ansprüche – lassen keine Wünsche offen.

Schöne Entdeckungen, gemütliche Unterhaltung und bezaubernde Emotionen sind fixe Elemente einer bewegenden Auszeit vom Alltag in Bad Tatzmannsdorf.