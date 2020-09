Ab 13 Uhr: FPÖ-Spitzenkandidat Nepp im Chat

Dominik Nepp, Spitzenkandidat der FPÖ, ist von 13 bis 14 Uhr zu Gast im „Presse"-Chat zur Wien-Wahl. Stellen Sie schon jetzt Ihre Fragen!

Es ist die erste Wahl für FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp - und es wird für ihn auch keine leichte. Der 38-jährige gebürtige Wiener trat 2019 nach dem Ibiza-Skandal aus den Schatten seiner Wiener Chefs, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus und übernahm die Führung der Landespartei. Nun macht ihm das erneute Antreten Straches mit dem „Team HC“ das Leben schwer.

Die politische Karriere von Dominik Friedrich Nepp, wie er mit vollem Namen heißt, startete im Jahr 2000, als er nach der Matura Funktionen im Ring Freiheitlicher Jugend innehatte. Nach Stationen als Bezirksrat und als Gemeinderatsmandatar wurde er 2015 Klubobmann. In diesem Jahr beendete er auch seine Gesellschaftertätigkeit bei einem Handelsunternehmen. Seit 2017 fungiert er auch als Vizebürgermeister, außerdem ist er weiterhin Bezirksparteiobmann in Döbling. Berufsbegleitend absolvierte er zwischen 2013 und 2017 den "Master of Arts in Political Management". Nepp ist verheiratet - seine Frau Barbara zog 2018 in den ORF-Stiftungsrat ein - und hat zwei Töchter.

Am Mittwoch stellt er sich den Fragen der „Presse“-Leser.