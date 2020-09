Auf das Rebellen-Camp folgt „Chaos“

Das Protestcamp am Michaelerplatz ist geräumt, aber die „Welle der Rebellion“ geht weiter. In Wien ist mit friedlichem „Chaos“ zu rechnen, kündigen die Aktivisten an.

Die angenehmsten Temperaturen haben sich die Klima-Rebellen für ihre Nächte am Michaelerplatz nicht ausgesucht, aber richtig ungemütlich wurde es in der Nacht auf Dienstag: Gegen fünf Uhr früh tauchten Polizisten auf, die Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion (XR) sprechen von 100 bis 200 Beamten, Zufahrten wurden gesperrt, die Anweisung an die zu dem Zeitpunkt anwesenden 30 bis 40 Aktivisten: Räumen.