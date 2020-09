Beirut braucht Hilfe nach der Katastrophe

Die Explosion im Hafen von Beirut war eine soziale, wirtschaftliche und politische Farce. Ein Appell an die internationale Gemeinschaft.

Seit Jahrtausenden ist der Libanon ein Sammelbecken verschiedener Kulturen und Völker, aber auch Opfer regionaler Machtkämpfe, die einem dauerhaften Frieden im Wege stehen. Doch selbst während des langen Bürgerkriegs im Land (1975–1990) gelang es der libanesischen Hauptstadt Beirut, ihre Kultur der Offenheit zu bewahren. Als Bastion freier Medien, kreativer Literaturforen und renommierter akademischer Institutionen gilt die Stadt als die Perle des Nahen Ostens.



Allerdings heilen historische Wunden nicht so leicht. Obwohl nach dem Krieg eine neue Verfassung verabschiedet wurde und es zu nationaler Erneuerung kam, ist das politische System des Libanon nach wie vor von Korruption durchsetzt. Das führte zu einer Schwächung des Staates und einer dysfunktionalen Wirtschaft. Während das Land von einer Krise in die nächste stolperte, unternahm die Führung des Landes keinerlei Anstrengungen in Richtung eines Kurswechsels, und das schürte die weitverbreitete Unzufriedenheit.