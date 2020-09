Exil in Pjöngjang

Wie die „Pjöngjang Post“ exklusiv berichtet, hat Kim Jong-un ein neues Schreiben an seinen Brieffreund in Washington geschickt, in dem er seine Wertschätzung für den „weisen Führer“ im Weißen Haus zum Ausdruck bringt. Wir bringen Auszüge daraus.

„Eure Exzellenz, großer Freund und herausragender Staatsmann. Lebhaft ist mir noch unser Treffen an der Demarkationslinie in Erinnerung, als sich unsere Hände berührten und sich ein Zauber entfaltete zwischen unseren Persönlichkeiten, als wäre ein Blitz eingefahren. Wärme durchströmte meinen Körper und das Gefühl von Schwingungen, die im Gleichklang fließen. Es ist, als hätte ich einen Bruder im Geiste gefunden, einen väterlichen Freund.

Sie stehen in einem würdelosen Wahlkampf mit dieser falschen Schlange von einem Demokraten. Ich will Sie nur wissen lassen: Falls Sie um Ihre Wiederwahl betrogen werden – Sie und ihr Clan sind herzlich willkommen im nordkoreanischen Exil. Welchen Spaß wir doch haben könnten! Sie könnten eine TV-Show moderieren, in der sie die Schönheiten unseres Landes präsentieren – garantiert steuerfrei, Ehrenwort. Hinterher könnten wir uns den Vergnügungen hingeben. Sie könnten mich beraten, wie ich Deals mit Wladimir Putin und Xi Jinping abschließe. Was wären das nicht für herrliche Zeiten! Big Rocket Man, seien Sie mein Gast!“ (vier)

