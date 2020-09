Kunst mit Kapuzenmännchen? Die zeigen wir lieber nicht

Vier große Museen sagen ihre geplante Philip-Guston-Ausstellung ab. Damit erreicht die Selbstzensur in der Kunstwelt eine neue Dimension.

Es wäre hoch an der Zeit gewesen. Seit 15 Jahren hat es keine Retrospektive für Philip Guston mehr gegeben. Vier Häuser wollten das Versäumte nachholen: die Museen für moderne Kunst in Washington, Boston, Houston und die Tate Modern in London. Guston war einer der wichtigsten amerikanischen Maler des 20. Jahrhunderts: ein Hauptvertreter des abstrakten Expressionismus, und ab Ende der 1960er-Jahre jener Künstler, der mit seiner Kehrtwende zum Figurativen Generationen junger Kollegen neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffnete. Es war die Zeit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Guston empfand die reine Harmonie seiner Farbflächen als „Lüge“, wollte wieder die schmutzige Wahrheit zeigen, sich selbst und seiner Gesellschaft einen Spiegel vorhalten.