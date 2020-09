Der Schlachtplan fürs Weiße Haus

Nicht einmal fünf Wochen bleiben dem Präsidenten, um Joe Biden von der Spitze zu verdrängen. 90 Prozent der Wähler haben sich festgelegt.

Die erste von insgesamt drei TV-Debatten in der Nacht auf Mittwoch zwischen Donald Trump und Joe Biden in Cleveland im Swing State Ohio läutete das Wahlkampf-Finish ein: Bis zur Wahl sind es nur noch 34 Tage, und in den ersten Bundesstaaten hat das Votum mit der Briefwahl sogar bereits begonnen. In einer Aufholjagd eilt der Präsident seit Tagen mit seiner Air Force One von Auftritt zu Auftritt durch die Swing States. Der Vorsprung seines Konkurrenten in den Umfragen ist über den Sommer geschrumpft, Trump wittert seine Chance.