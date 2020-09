Kraetschmer: "Zuschauerzahlen offensiv diskutieren"

Geht es nach Austria-Vorstand Markus Kraetschmer, müssten zu Ligaspielen viel mehr als nur 3000 Zuschauer zugelassen werden.

Austria-Vorstand Markus Kraetschmer hat in einer Club-Aussendung am Dienstag eine weitere Aufweichung der Zuschauer-Beschränkungen für die Fußball-Bundesliga erhofft. Aufgrund der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung sind aktuell nur maximal 3.000 Besucher für Großveranstaltungen im Außenbereich erlaubt. Altach darf aufgrund einer lokalen Regelung überhaupt nur 500 Fans in die heimische Arena lassen.

"In Österreich gibt es seit August wieder Fußballspiele mit Publikum und mir ist nicht bekannt, dass irgendwo schon ein Cluster aufgetreten ist. Diese Fakten müssen wir jetzt regelmäßig mit validen Zahlen untermauern und dann offensiv und klar mit den Ministerien und Behörden diskutieren und Verbesserungen erzielen", meinte Kraetschmer. Er stehe deshalb "intensiv im Austausch mit dem ÖFB, der Bundesliga und anderen Clubs".

Aus Austria-Sicht hielt der Manager fest, dass nach den zwei von 3.000 Fans besuchten Heimspielen sowie der Zweitliga-Partie der Young Violets vor 425 Zuschauern ebenso wie nach zahlreichen Nachwuchsspielen kein damit im Zusammenhang stehender Covid-19-Verdachtsfall aufgetreten sei.

(Apa/fin)