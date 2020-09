Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Chaotisches TV-Duell zwischen Trump und Biden: In der vermutlich chaotischsten TV-Konfrontation der jüngeren US-Geschichte trafen am Dienstag US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden aufeinander. Besonders Trump unterbrach ständig und musste laufend vom Moderator zur Ordnung gerufen werden. Unser Korrespondent Stefan Riecher liefert in Kürze seinen Bericht.

38 Mio. für Tim Cook: Dem Apple-Chef werden erstmalig seit seinem Amtsantritt als CEO Firmenanteile im Rahmen eines Vergütungsprogramms zugeteilt. Cook erhält Aktien im Wert von 38,1 Millionen Dollar. Es handelt sich um sogenannte Restricted Stock Units (RSU), mit der Möglichkeit, diese durch Erreichen persönlicher und Firmenziele bis 2023 zu verdoppeln.

Oktoberfest der FPÖ Linz: Die Linzer FPÖ veranstaltet am Donnerstag in einem Innenstadtlokal ein Oktoberfest mit Klubobmann Herbert Kickl, dem oberösterreichischen LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner und Vizebürgermeister Markus Hein. Kamerateams externer Medien sind nicht zugelassen, nur Journalisten und Fotografen können teilnehmen.

