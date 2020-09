Barthold soll für seine Aussage im U-Ausschuss Geld angeboten worden sein. Er hätte demnach, wie er am Mittwoch schilderte, im Sinne Novomatics aussagen sollen. Er habe dazu eine Liste mit Aussagen, die er tätigen hätte sollen, bekommen. Barthold sagte, er habe sich darauf aber nicht eingelassen. U-Auschussvorsitzender Sobotka kündigte eine Anzeige an und sprach von "strafrechtlich höchstrelevanten" Vorgängen. Wie Barthold ausführte, habe er einen Insider aus der Glücksspielbranche am Sonntag vor der Ladung auf einer Autobahnraststätte in St. Pölten getroffen. Dieser habe ihm einen Konkursspezialisten genannt, der Bartholds Privatkonkurs abwickeln könne. Die Akontozahlung für die Quote - laut Barthold 20 bis 40 Prozent von rund 800.000 Euro - hätte von einem Wiener Anwalt kommen sollen. Die Antwortliste für seine Befragung im U-Ausschuss habe er, so Barthold, von einem Mittelsmann per E-Mail bekommen. Barthold bestand, wie er sagte, auf eine schriftliche Vereinbarung für die Bereinigung seiner Schulden; er sei schon vor fünf Jahren einmal mit einer mündlichen Einigung über den Tisch gezogen worden. Da dies nicht möglich gewesen sei, habe er das Angebot abgelehnt. Barthold wollte die Geschichte schon am Anfang seiner Befragung sagen, sei aber von Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl unterbrochen worden. Barthold sagte auch, es habe im Vorfeld der Befragung "eigenartige Vorkommnisse in Richtung einer Drohung" gegeben. Für Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper stand fest, dass Einfluss auf die Einvernahme Bartholds genommen werden sollte. Barthold sagte, der Insider habe ausdrücklich gesagt, nicht im Auftrag Novomatics auf ihn zugekommen zu sein und habe auch keinen konkreten Geldbetrag genannt. Die Antwortliste wurde in die U-Ausschuss-Akten aufgenommen, Barthold hätte demnach Novomatic positiv darstellen sollen. Ihm sei auch eine Tätigkeit in der Bekämpfung ausländischer Wettanbieter, die in Österreich illegal Online-Glückspiel betreiben, in Aussicht gestellt worden.