Mehr Zuschauer für Arnautovic

Kein Corona-Fall in der ersten Phase der chinesischen Meisterschaft, somit werden für das Play-off wieder mehr Zuschauer zugelassen.

In der chinesischen Super League werden in der zweiten Saisonphase wieder mehr Zuschauer erlaubt sein. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch. Demnach wurde seit dem Start der Meisterschaft im Juli bei keinem Spieler oder Betreuer ein positiver Coronatest registriert. Wie Liga-Geschäftsführer Dong Zheng anmerkte, ist die genaue Zahl der wieder zugelassenen Fans noch offen. "Prinzipiell wollen wir aber alle Spiele zugänglich machen."

Nachdem der Saisonstart gänzlich ohne Zuschauer stattgefunden hatte, durften in diesem Monat wieder eine limitierte Anzahl von Fans in die Stadien. Die ersten 14 Runden wurden in zwei Gruppen in nur zwei Arenen in Suzhou und Dalian ausgespielt. Shanghai SIPG mit Marko Arnautovic sicherte sich in Gruppe B Platz eins. Österreichs Teamstürmer erzielte bisher sieben Tore. Die zweite Phase der Super League wird am 16. Oktober mit dem Meister-Play-off fortgesetzt. SIPG trifft dabei auf Shanghai Shenhua.

In China, dem Ursprungsland der Corona-Pandemie, wurde die Zahl der Neuerkrankungen dank restriktiver Maßnahmen mittlerweile unter Kontrolle gebracht.

(APA/Reuters)