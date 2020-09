772 Neuinfektionen in Österreich: Kein Anstieg bei aktiven Fällen

8370 Menschen sind derzeit aktiv mit dem Coronavirus infiziert, 496 Personen im Krankenhaus. In einem Seniorenheim in Wien wurden 28 Fälle bekannt.

Die Zahl der aktiv mit SARS-CoV-2-Infizierten in Österreich ist am Mittwoch in Österreich mit 8.370 nahezu unverändert gegenüber dem Vortag geblieben. Da waren es 8.329 Personen. 772 nachgewiesenen Neuinfektionen standen 728 Genesungen gegenüber keine großen Veränderungen gab es auch bei der Zahl der Hospitalisierten mit 496 Personen (plus fünf - Stand: 9.30 Uhr), gleich blieb die Zahl der Intensivpatienten mit 90.

Österreichweit sind laut Epidemiologischen Melderegister (EMS) 799 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kamen innerhalb von 24 Stunden dazu. Von den 44.813 positiv Getesteten seit Ausbruch der Pandemie in Österreich sind 35.644 wieder genesen, teilen Gesundheits- und Innenministerium am Mittwoch mit.

327 der 772 Neuinfektionen wurden in Wien registriert, 173 waren es in Niederösterreich. Oberösterreich vermeldete 96, Tirol 66 und Salzburg 36 positive PCR-Tests. Es folgen Vorarlberg (24), Kärnten (23), Burgenland (17) und die Steiermark mit zehn Fällen.

Spitäler in Wien nicht ausgelastet

In der Bundeshauptstadt Wien laborieren derzeit 4450 Menschen an einer Coronavirus-Infektion, damit ist die Zahl der aktiv Kranken wieder nach oben gegangen, wenn auch nur sehr leicht. Unverändert hoch bleibt die Zahl der hospitalisierten Personen mit 234 Patienten. Das ist mehr als in der ersten Phase im März. Allerdings gibt es mit 52 weniger Intensivfälle.

Aktuell gibt es laut dem Sprecher noch genug Kapazitäten in den Spitälern. 235 Intensivbetten und 1.955 normale Betten sind in ganz Wien aktuell für Covid-Patienten frei. Ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker betonte in diesem Zusammenhang, dass alle Spitäler im Vollbetrieb laufen - das sei eines der Learnings aus der ersten Corona-Welle im Frühling gewesen. "Wir behandeln jetzt in etwa gleich viel Patienten und Patientinnen wie im März, nur haben wir im März die elektiven Eingriffe auf etwa 30 Prozent des Vorjahres-Niveaus runtergefahren. Heute können wir den Vollbetrieb weiterführen."

Die Gesamtzahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen beträgt laut Wiener Krisenstab aktuell 16.019. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle bleibt unverändert bei 250. Wieder gesund sind 11.319 Menschen.

Fälle in jüdischem Seniorenheim

Am Mittwoch ist außerdem bekannt geworden, dass im Maimonides Zentrum (MZ) in der Leopoldstadt, dabei handelt es sich um das Seniorenheim der israelitischen Kultusgemeinde (IKG), 28 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Laut "Kurier" wurde eine gesamte Station isoliert und eine Testung aller Bewohner und Mitarbeiter des Hauses, in Summe sind das 400 Personen, durch die Gesundheitsbehörde angeordnet.

