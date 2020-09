Zum 100. Geburtstag der österreichischen Bundesverfassung ist das historische Regelwerk als Fundament unseres Staates zu würdigen.

Selbst in schwierigen Zeiten wurden in unserem Land aus Regierungskrisen keine Staatskrisen. Zu verdanken ist das auch der österreichischen Bundesverfassung, die heute, am 1. Oktober, 100 Jahre alt wird. Das Parlament blieb handlungsfähig und eine Sedisvakanz bedeutete nicht, dass die Aufgaben des Staatsoberhauptes nicht mehr erfüllt werden konnten.