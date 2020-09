Wohnungsbesichtigung per Roboter

Signa setzt erstmals einen Roboter - AVA - für Online-Wohnungsbesichtigungen ein. Teil des neuen Rent-Online-Portals, das die Anmietung einer Wohnung komplett übers Internet abwickelt.

Er heißt AVA, wiegt 85 kg und ist - in voller Höhe - 178 cm groß. Und ist Teil des neuen Rent-Online-Portals, das Kunden ohne direkte Interaktion zu einer Mietwohnung verhelfen soll - samt Bonistätsprüfung und Unterschrift. Eingesetzt wird es derzeit bei der Vermietung der Bel & Main Residences am Wiener Hauptbahnhof. „15 Wohnungen wurden schon vermietet, fünf über das neue System“, berichtet SIGNA CEO Christoph Stadlhuber.

Dabei übernimt AVA Besichtigungstermine, ebenfalls online zu buchen: Er fährt zur gebuchten Zeit durch die gewünschte Wohnung und liefert so - zusätzlich zu den bereits vorhandenen 3D-Rundgängen ohne und mit Mögblierung und sogar Bemaßung aller Räume - auch live-Eindrücke. So kann etwa der Sonnenstand zu einer bestimmten Tageszeit erlebt werden.

Der per App gesteuerter Roboter aus dem Hause Cisco könnte Kunden sogar vor Ort durch die Wohnung begleiten. Denn nach der „Erstbefahrung“ hat er sein Einsatzgebiet mit allen Ecken und Kanten abgespeichert und bewegt sich souverän innerhalb dieser vier Wände. Schwellen bis zu einer Höhe von rund zehn Zentimetern werden überwunden. Um Gespräche immer auf Augenhöhe mit den Kunden zu führen, reduziert AVA „im Sitzen“ seine Größe auf 158 cm. Insgesamt sieben Stunden hält der Akku – wobei der Roboter grundsätzlich nach jedem Einsatz von selbst auf seine Station zurückkehrt, um seine „Batterie“ zwischenzeitlich aufzuladen.

Die 209 Wohnungen der Bel & Main Residences mit Größen von rund 55 bis 204 Quadratmetern werden provisionsfrei und ohne Befristung vermietet. Sie kosten zwischen 14 und 18 Euro/m2 Kaltmiete, dazu kommen 3,80 Euro/m2 an Betreibskosten. Fitnessraum, Co-Working und Community Space sind dafür frei benutzbar. Für die Loftwohnungen in der obersten Etage sind 24 Euro/m2 plus Betriebkosten zu berappen. Die Fertigstellung ist im Frühling 2021 geplant. (dm)