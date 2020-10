Grippeimpfungen in Wien: Oktober bereits ausgebucht

(c) Getty Images (Joe Raedle)

Wien will in den kommenden Monaten 400.000 Grippeimpfstoffe verabreichen – kostenlos. Die bisherige Nachfrage ist wie erwartet sehr hoch (Archivbild).

Am Donnerstag beginnt in Wien das kostenlose Grippe-Impfprogramm der Stadt. Bisher wurden mindestens 42.000 Anmeldungen registriert, neben den 34 Impfstraßen beteiligen sich mehr als 500 niedergelassene Ärzte daran.

Die Nachfrage nach den kostenlos angebotenen Grippeimpfungen der Stadt Wien ist enorm. Ab Donnerstag beginnen die Verabreichungen und dauern bis Ende März. Bisher haben 42.000 Menschen online oder telefonisch einen Termin vereinbart, hinzu kommen die Anmeldungen über Haus- und Fachärzte. In Summe stehen in diesem Winter 400.000 Dosen zur Verfügung.



Wie kommen die Wiener in diesem Jahr zu ihrem kostenlosen Grippe-Impfstoff?