So kommt Geld ins Börsel

Investment. Wer weniger Geld ausgibt, kann mehr zur Seite legen.

Das Sparbuch hat ausgedient: Um finanzielle Unabhängigkeit zu

erreichen muss man aktiv investieren und auf Wertpapiere setzen.

Dabei gilt es, einige grundlegende Regeln zu beachten.

Die finanzielle Zukunft liegt allein in Ihren Händen. Wenn Sie sich nicht selbst darum kümmern, wird es Ihnen niemand abnehmen und Sie bleiben abhängig – von Ihrem Job, Ihrem Partner oder der gesetzlichen Pensionsversicherung. Spätestens in der Pension fällt einem eine in früheren Jahren verabsäumte Vorsorge oder Vermögensanlage auf den Kopf. Die drohende Pensionslücke ist den meisten mit der Zusendung des ersten Auszugs des Pensionskontos deutlich vor Augen geführt worden.

Die Durschnittspension beträgt in Österreich nämlich gerade einmal 1175 Euro, wobei Frauen deutlich schlechter abschneiden. Hier liegt der Durschnitt bei nur 947 Euro. Abgesehen vom Stopfen der Pensionslücke lohnt sich ein langfristiger Vermögensaufbau ganz generell.

Die gute Nachricht ist, Sparen liegt uns Österreichern eigentlich im Blut. Wir sind ein Volk der Sparefrohs. Das Beweisen die Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über die Entwicklung des Geldvermögens der privaten Haushalte: Allein seit 1980 hat sich dieses von 50 auf 500 Milliarden Euro verzehnfacht. Bedauerlicherweise ist die liebste Veranlagung der Österreicher immer noch das Sparbuch und das ist inzwischen als Veranlagungsform nicht mehr geeignet. Schon seit den 1970er Jahren liegt der Zinssatz nicht mehr signifikant über der Inflationsrate und inzwischen liegt er sogar darunter. Damit bauen Sie nicht Vermögen auf, sondern das vorhandene Geld wird weniger wert.

Frauen verdienen weniger, das macht Investment notwendig.

Information, Beratung, Langfristigkeit

Was also kann man dagegen tun? Heute liefern Anlageformen wie Aktien, Anleihen, Fonds und alternative Investments von Immobilien bis Ölzertifikate und Goldbarren mehr Rendite. Und die Gerüchte, die sich immer noch hartnäckig halten, dass man schon über eine gewisses Vermögen verfügen muss, um investieren zu können, ist Humbug. Ganz im Gegenteil. Es ist durchaus sinnvoll, klein anzufangen. Schon mit 50 Euro pro Monat ist man dabei, wenn man beispielsweise einen Ansparplan wählt. Wichtig ist es, überhaupt damit zu beginnen.

Ja, diese Anlageformen sind mit etwas mehr Risiko verbunden aber ohne Mut zum Risiko gibt es keine Ertragschancen (siehe rechts). Die persönliche Risikobereitschaft ist bei jedem individuell, daher ist es immer eine Frage der persönlichen Einstellung, ob man gleich ein Wertpapierdepot eröffnet oder einem Fondssparplan oder Anlageprodukten mit Kapitalgarantie den Vorzug gibt. Noch wichtiger als das Investment selbst sind deswegen drei andere Faktoren: die richtige Beratung, die aktive Beschäftigung mit Investmentthemen und der lange Atem. So wird im Film „Forrest Gump“ der Held reich, indem er Anfang der 80er Jahre Aktien von Apple kauft und 20 Jahre später die Gewinne einstreift. In der Realität muss man nicht heute schon die Sieger von morgen kennen: Wenn die Behaltefrist bei 20 Jahren und mehr liegt, wird man mit den meisten Aktien – beziehungsweise einem breit gestreuten Aktienportfolio – satte Renditen einfahren.

Daher ist die erste Grundregel beim Investment: Trauen Sie sich und bleiben Sie dabei! Und gleich die zweite: Setzen Sie auf fundierte Informationen! Wer diese Grundsätze befolgt, erhöht seine Chancen auf finanzielle Unabhängigkeit: Finanzbildung wirkt sich direkt auf die Lebensumstände aus, stellt eine aktuelle Studie des Gallup Institutes fest. 63 Prozent der Befragten mit hoher Finanzkompetenz gaben dort an, trotz der Corona-Krise mit ihrer aktuellen Lebenssituation zufrieden zu sein – im Schnitt der Bevölkerung sind es nur 54 Prozent, denn die Hälfte der Befragten bewertet ihren finanziellen Informationstand selbst als unzureichend.

Kapitalmarktveranlagungen haben auch Risiken. Wer die Möglichkeit hat, länger in einem Investment zu bleiben, kann aber höhere Erträge erwirtschaften.

Frauenvorteil nützen

Noch ein interessantes Detail findet sich in der Studie: Gerade Frauen sind heute besonders gefordert, in Sachen Geldanlage aktiv zu werden. Denn die Pensionslücke (siehe Seiten 36-38) ist bei Frauen ausgeprägter, weil sie im Erwerbsleben weniger verdienen als Männer (siehe Grafik oben). „Unsere Umfrage zeigt aber, dass Männer institutionalisierte Wissensvermittlung in Anspruch nehmen, Frauen hingegen als Hauptquelle für finanzielle Fragen nicht Fachleute, sondern die Eltern oder die Familie angeben“, sagt Andrea Fronaschütz, Leiterin des Gallup Institutes. „Daher reicht ihr Wissen über Finanzen oft nicht über jenes des eigenen Elternhauses hinaus. Finanzielle Bildung ist aber ein Grundpfeiler der Chancengleichheit.“

Mit etwas mehr Mut beim Anlegen würden Investorinnen ihre Chancen auf höhere Erträge deutlich verbessern, meint Ingrid Szeiler, Chief Investment Officer der Raiffeisen KAG „Uns geht es darum, anderen Frauen bewusst zu machen, dass sie ihren Vermögensaufbau aktiv steuern können. Es ist wichtig, auch finanziell in die Gänge zu kommen und nicht auf die sprichwörtlich ‚besseren Zeiten‘ zu warten“, so Szeiler. Denn viele Frauen sind traditionell in Produkten investiert, die zwar grundsätzlich sicher sind, aber seit Jahren keine Erträge mehr abwerfen. Szeiler: „Während viele Männer die Chancen an den Kapitalmärkten für sich zu nutzen wissen, ist dies bei Frauen leider noch viel zu wenig der Fall.“

Es stimmt zwar, dass Kapitalmarktveranlagungen auch Risiken mit sich bringen. Aber wer die Möglichkeit hat, länger in einem Investment zu bleiben, kann hier oft wesentlich höhere Erträge erwirtschaften, zeigt sich Kapitalmarktexpertin Szeiler überzeugt. So zeigten sich die Börsen heuer im Frühjahr sehr schwankungsfreudig. „Doch für langfristige Investoren ist ein Ausreißer wie dieser meist kein grobes Problem, denn die Kapitalmärkte sind keine Einbahnstraße, weder nach oben noch nach unten.“ Wichtig ist „konsequentes Dranbleiben“, sagt Szeiler, und möglichst früh mit der aktiven Geldanlage zu beginnen – für Frauen wie für Männer.

Das magische Dreieck der Geldanlage Ertrag, Sicherheit und Liquidität: Diese drei Parameter bilden die drei Eckpunkte des Dreiecks, zwischen denen sich jede Anlage auf der Welt befindet. Die Devise ist die folgende: Jeder Fokus auf einen der drei Eckpunkte bedeutet, Abstriche bei einem oder auch beiden anderen in Kauf zu nehmen. Wer auf sein Kapital täglich zugreifen möchte, muss dafür mehr Risiko in Kauf nehmen oder die Rendite opfern. Wer mehr Sicherheit will, muss dafür Abstriche bei der Rendite machen oder damit leben können, dass das Investment viele Jahre lang nicht angerührt werden darf. Und wer astronomische Renditen erwirtschaften möchte, darf sich nicht wundern, wenn dafür das Risiko so hoch wird, dass der ruhige Schlaf dahin ist. Zwei Beispiele: Einzelne Aktien versprechen sehr attraktive Erträge und sind täglich handelbar. Dafür reicht das Risiko im ungünstigsten Fall bis zum Totalverlust. Das Sparbuch hingegen ist absolut sicher – die staatliche Einlagensicherung steht bis 100.000 Euro für jede Einlage in Österreich gut, selbst wenn die Bank pleitegehen sollte. Garantierte Renditen gibt es am Sparbuch allerdings keine – inklusive Inflation wird das dort geparkte Vermögen derzeit nicht größer, sondern sukzessive kleiner.

