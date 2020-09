Brexit: Zuckerbrot und Peitsche für die EU

In Westminster, dem Londoner Regierungsviertel, sind nun die Lords mit dem umstrittenen britischen Binnenmarktgesetz befasst. Wann das Oberhaus, in dem die Regierung keine Mehrheit hat, über das Gesetz berät, ist allerdings noch offen.

Während die britische Regierung ihr umstrittenes Binnenmarktgesetz durch das Unterhaus bringt, zeigt sie in Brüssel erste Anzeichen von Kompromissbereitschaft.

London. Ungeachtet aller Drohungen aus Brüssel hat die britische Regierung ihr umstrittenes Binnenmarktgesetz durchgebracht. Eine klare Mehrheit von 340 zu 256 Abgeordneten stimmten in der Nacht auf Mittwoch in London für die Vorlage, von der Nordirland-Minister Brendan Lewis zuvor eingeräumt hatte, dass sie „in sehr bestimmter und eingeschränkter Weise“ gegen den völkerrechtlich verankerten EU-Austrittsvertrag verstoße. Zugleich aber ließ die britische Delegation bei der letzten planmäßigen Verhandlungsrunde in Brüssel in entscheidenden Fragen gestern, Mittwoch, erstmals Kompromissbereitschaft anklingen.