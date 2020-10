2. Platz: emporia Telecom

Die „Mach's einfach App“: die digitale Welt für alle öffnen.

Digital Natives oder Millennials sind mit der Digitalisierung aufgewachsen, benützen ihr Smartphone wie frühere Generationen einen Schraubenzieher. Doch was ist mit jenen rund 75 Millionen Senioren in der EU, die noch nicht digitalisiert sind? Für die das Smartphone zu einem hochkomplexen Gegenstand wurde, für dessen Nutzung man eigentlich eine Schulung bräuchte? Sie werden in der fortschreitenden Digitalisierung unseres Alltagslebens schon sehr bald größere Probleme bekommen – Stichwort: Parkschein lösen, Zugticket kaufen, bezahlen im Supermarkt, usw. Für diese Menschen hat die in Linz beheimatete emporia Telecom mit der „Mach-dein-Smartphone-einfach-App“ eine digitale Brücke gebaut, die aus jedem komplizierten Android-Smartphone ein einfach zu bedienendes macht. Mit dem zusätzlichen Nutzen, dass ältere Smartphones wiederverwendet werden können. Was noch zu sagen wäre: Seit dem Verkaufsstart (Mai 2019) wurden 400.000 Apps über lokale Google Playstores in mehreren europäischen Ländern abgesetzt. Weitere 200.000 Apps wurden über den Fachhandel verkauft. Übrigens: Die Idee zur App entstand während Schulungen für Senioren – Kundennähe fördert die Innovationskraft.