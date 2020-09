Soll Neuseeland neuen Namen erhalten?

Die neuseeländische Maori Partei will eine Änderung der Landesbezeichnung.

„Das Land der langen weißen Wolke“ – Aotearoa – so soll künftig die offizielle Bezeichnung Neuseelands lauten. Das fordert die Partei der Ureinwohner, die Maori Party, und hat vor der Parlamentswahl am 17. Oktober eine weite Debatte vom Zaun gebrochen.



Die Partei möchte die Sprache der indigenen Bevölkerung stärker im vom Englischen geprägten öffentlichen Leben durchsetzen. Zwar ist die maorische Sprache (Te Reo Maori). neben Englisch eine Amtssprache, doch nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung beherrscht sie. Daher sei es notwendig, die Sprache zu fördern, um deren Erhalt zu garantieren, sagt Rawiri Waititi von der Maori Partei. Der frühere Labour-Abgeordnete möchte auch die Geschichte der Ureinwohner im Schullehrplan verankert haben. Einige große Unternehmen wie etwa Vodafone haben mittlerweile ihre Firmenbezeichnungen geändert und Neuseeland durch Aotearoa ersetzt.

Ardern gibt sich bedeckt

Premierministerin Jacinda Ardern, die eine zweite Amtszeit anstrebt, hat zu einer möglichen offiziellen Umbenennung noch nicht Stellung bezogen. Die 40-Jährige verwendet zwar immer wieder Sätze in maorischer Sprache, beherrscht sie aber nicht fließend. Ihre zweijährige Tochter soll Te Reo Maori erlernen, hat die Regierungschefin mehrfach betont.

In Anlehnung an die niederländische Provinz Zeeland tauften niederländische Entdecker die Pazifikinsel im 17. Jahrhundert Nieuw-Zeeland. (zoe)